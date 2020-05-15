Межбанк: вторник продемонстрировал, кто управляет курсом

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Вторник прошел достаточно интересно на валютном рынке и очень показательно для понимания того – кто же сейчас реально управляет межбанком и в конечном итоге курсом.
К концу дня доллар неожиданно вырос. Хотя и имел все основания в очередной раз подешеветь, так как предложение практически все время превышало спрос. По факту – с утренних 26,515/26,54 гривен американская валюта выросла до 26,545/26,575 к концу сессии.
Клиенты активно продавали валюту – сегодня пик бюджетных расчетов и всем компаниям была нужна гривна. Но видимо постоянное проседание котировок не входит в планы Нацбанка. Он был сегодня очень активен на торгах с интервенциями по выкупу доллара и практически развернул своими действиями рынок.
Ход торгов:
С самого утра предложение превышало спрос и курс начал стремиться к цели ниже 26,50 гривен за доллар. Но Нацбанк уже в самом начале торгов купил первые $20 млн по 26,54 гривен. В результате к 11 часам котировки ненадолго остановились в пределах 26,52/26,54 гривен за доллар.
Как только НБУ ушел с рынка – курс начал снова проседать и к 12 часам упал до 26,49/26,51 гривны. Регулятор успел за это время купить еще порядка $50 млн по 26,51 гривен, чем фактически остановил падение доллара на торгах.
Но и этого оказалось мало регулятору, который, видимо, решил пользоваться моментом и максимально пополнить резервы. Он в третий раз вышел на межбанк с уровнем покупки по 26,4950. Такая массированная скупка валюты сделала свое дело.
На обед дилеры ушли при котировках 26,50/26,52 гривен за доллар,а после 14 часов ситуация начала меняться. Если в 14:00 курс был 26,51/26,535 гривен, то уже к 15 часам он подрос до 26,55/26,58 за счет выхода на торги запоздавших покупателей с небольшими объемами покупок.
Фактически НБУ вымел с рынка основные объемы и поэтому запоздавшие покупатели оказались заложниками ситуации и немногочисленные продавцы вздернули котировки.
Завершилась сессия по доллару на уровне 26,545/26,575.
Главные события 19 мая на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,55 / 26,58
евро – 29,06/ 29,09
российский рубль – 0,3667 / 0,3673
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0939 / 1,0941
Курсы валют на Межбанке
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