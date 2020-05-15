Укравтодор начал работы на более чем 200 объектов

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) начало ремонтно-строительные работы на более чем 200 объектов в 23 областях Украины.

Об этом рассказал председатель Укравтодора Александр Кубраков.

“Сейчас примерно на 2600-2700 километрах, с учетом проектов, которые происходят за средства МФО (международных финансовых организаций – авт.), уже ведутся работы… то есть работы идут более чем на 200 объектов, в 23 областях”, – сказал Кубраков.

В частности, Укравтодор активно ведет строительные и ремонтные работы на автодорогах: Н-30 Васильевка-Бердянск, М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, М-12 Стрый — Рогатин — Бережаны — Тернополь — Хмельницкий — Винница — Кропивницкий — Знаменка, М-03 Киев-Харьков-Довжанский, Н-31 Днипро-Решетиловка, М-05 Киев-Одесса, М-19 Доманово-Порубное и Н-26 Чугуев-Меловое.

Также продолжаются работы по строительству дорог Станица Луганская-Северодонецк и Львов-Меденичи-Трускавец.

Кубраков рассказал, что работы на некоторых из указанных объектов будут завершены уже в июне и июле этого года.

Кроме того, уже начаты работы по строительству моста в Запорожье, на котором первые участки для автомобильного движения будут открыты до конца года.

По словам главы Укравтодора, в 2020 году на строительство или ремонт дорог планируется привлечь 90,2 млрд гривен, с учетом кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.