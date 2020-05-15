0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Укравтодор начал работы на более чем 200 объектов

Укравтодор начал работы на более чем 200 объектов

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) начало ремонтно-строительные работы на более чем 200 объектов в 23 областях Украины.

Об этом рассказал председатель Укравтодора Александр Кубраков.

“Сейчас примерно на 2600-2700 километрах, с учетом проектов, которые происходят за средства МФО (международных финансовых организаций – авт.), уже ведутся работы… то есть работы идут более чем на 200 объектов, в 23 областях”, – сказал Кубраков.

В частности, Укравтодор активно ведет строительные и ремонтные работы на автодорогах: Н-30 Васильевка-Бердянск, М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, М-12 Стрый — Рогатин — Бережаны — Тернополь — Хмельницкий — Винница — Кропивницкий — Знаменка, М-03 Киев-Харьков-Довжанский, Н-31 Днипро-Решетиловка, М-05 Киев-Одесса, М-19 Доманово-Порубное и Н-26 Чугуев-Меловое.

Также продолжаются работы по строительству дорог Станица Луганская-Северодонецк и Львов-Меденичи-Трускавец.

Кубраков рассказал, что работы на некоторых из указанных объектов будут завершены уже в июне и июле этого года.

Кроме того, уже начаты работы по строительству моста в Запорожье, на котором первые участки для автомобильного движения будут открыты до конца года.

По словам главы Укравтодора, в 2020 году на строительство или ремонт дорог планируется привлечь 90,2 млрд гривен, с учетом кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.