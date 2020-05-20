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В Корее показали обновленный Kia Picanto (фото)

В Корее показали обновленный Kia Picanto (фото)

Компания Kia официально представила в Южной Корее обновленный хэтчбек Kia Picanto (там он продается под названием Kia Morning). Вскоре эта новинка появится и в других странах.

Обновленный Kia Picanto сразу обращает на себя внимание новой хромированной решеткой радиатора, новым передним бампером, рестайлинговыми светодиодными фарами и новыми колесными дисками. Если взглянуть на заднюю часть этого популярного маленького 5-дверного хэтчбека, то там мы увидим новый бампер и видоизмененные фонари.

Салон изменился не очень сильно. Там появился, например, 8-дюймовый сенсорный дисплей. Теперь есть функция Bluetooth Multi Connection.

Под капотом располагается 1,0 л бензиновый двигатель мощностью 76 л.с. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Сколько стоит обновленный Picanto – пока не известно. Его продажи должны начаться в ближайшее время.


Kia Picanto
В Украине Picanto в базовой комплектации («Престиж») с 1,2 л бензиновым двигателем и с 5-ступенчатым «автоматом» стоит от 440 181 грн. До 100 км/ч разгон занимает 8,2 секунды при максимальной скорости 161 км/ч.

По материалам autonews.ua
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