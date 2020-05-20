У обновленного SsangYong Tivoli абсолютно новый двигатель

Южнокорейская компания SsangYong, принадлежащая индийскому концерну Mahindra, представила обновленный кроссовер SsangYong Tivoli. Он, помимо всего прочего, получил новый 1,2 л бензиновый турбодвигатель.

У обновленного Tivoli немного другой дизайн кузова по сравнению с предшественником. Некоторые его черты напоминают нам кроссовер Korando, который заметно больше, чем Tivoli.

Салон отделали более качественными материалами. Появилось больше оборудования и технологий. Так, например, к услугам водителя и пассажирам обновленная мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Есть также полностью цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.



Двигатель SsangYong Tivoli