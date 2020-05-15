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В Минфине назвали причины отказа в доступных кредитах

В Минфине назвали причины отказа в доступных кредитах

Банки-партнеры госпрограммы Доступные кредиты “5-7-9%” за 100 дней выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн. Чаще всего отказывали в выдаче кредита из-за необоснованности бизнес-плана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

“Сотни предпринимателей уже получили поддержку в развитии бизнеса. Однако, к сожалению, тысячи получают отказы от банков-партнеров. По состоянию на 15 мая 1241 заявка была отклонена”, – говорится в сообщении.

Основные причин отказа:

  • необоснованность бизнес-плана (26%);
  • недостаточная кредитоспособность (22%);
  • деловая репутация (20%).

Кому чаще всего выдавали кредиты:

  • 57% кредитов выдали для предприятий отрасли сельского хозяйства;
  • сфера торговли и производства – 17%;
  • 6% кредитов были выданы для предпринимателей, занимающихся промышленной переработкой.

В региональном разрезе наиболее действенной Программа «Доступные кредит 5-7-9%» оказалась в Кировоградской (9%) и Винницкой областях (9%). На втором месте – Полтавская область (7%). Лишь немного отстали от лидеров – предприниматели Черкасской (6%) и Хмельницкой (6%).

Справка Finance.ua:

  • Ранее правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% с 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также расширило инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках Программы.
  • Программу также дополнили антикризисным пакетом для поддержки микро- и малого бизнеса на время действия карантинных мер, введенных правительством для преодоления в Украине пандемии Covid-19.
  • Сегодня воспользоваться поддержкой программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уже могут клиенты Укргазбанка, Ощадбанка, ПриватБанка, Укрэксимбанка, Банка Львов, ПУМБ, Банка Альянс, Райффайзен Банка Аваль, ТАСкомбанка, Банка «Восток» и Кредобанка.

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По материалам Finance.UA
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