В Минфине назвали причины отказа в доступных кредитах

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Банки-партнеры госпрограммы Доступные кредиты “5-7-9%” за 100 дней выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн. Чаще всего отказывали в выдаче кредита из-за необоснованности бизнес-плана.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
“Сотни предпринимателей уже получили поддержку в развитии бизнеса. Однако, к сожалению, тысячи получают отказы от банков-партнеров. По состоянию на 15 мая 1241 заявка была отклонена”, – говорится в сообщении.
Основные причин отказа:
Кому чаще всего выдавали кредиты:
В региональном разрезе наиболее действенной Программа «Доступные кредит 5-7-9%» оказалась в Кировоградской (9%) и Винницкой областях (9%). На втором месте – Полтавская область (7%). Лишь немного отстали от лидеров – предприниматели Черкасской (6%) и Хмельницкой (6%).
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