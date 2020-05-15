Умное окно: Samsung представила экспериментальный проект (видео)

Компания Samsung представила новый экспериментальный проект – умное окно SunnySide. Внешне оно выглядит как обычная оконная рама со стеклом, но на самом деле имеет уникальные особенности.

Вместо прозрачного стекла в SunnySide установлена ​​матовая панель, сквозь которую можно разглядеть, что происходит в помещении. В верхней части рамы установлены специальные лампы, которые воспроизводят полный спектр солнечных лучей.

Инженеры Samsung утверждают, что имитация солнечного света от окна позволяет создавать уют в помещении, а также способствует выработке витамина D в организме человека. При этом излучение ультрафиолета фильтруется, поэтому лампы не причиняют вреда коже.

Искусственное освещение от SunnySide может даже менять угол падения лучей, повторяя движение солнца в природе. Умное окно синхронизируется с системой умного дома и полностью повторяет естественный цикл солнечной активности.

Окно SunnySide пригодится тем, кому не хватает солнечного света (например, из-за расположения квартиры или особенностей погоды в месте проживания). В теории оно способно полностью заменить солнце.

SunnySide – проект экспериментальной лаборатории C-Lab, которая принадлежит компании Samsung и работает над футуристическими продуктами. Некоторые из них появляются в продаже, поэтому есть шанс увидеть это умное окно на полках магазинов.