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В Киеве назвали условия доступа пассажиров к метро

В Киеве назвали условия доступа пассажиров к метро

Пассажиров после возобновления работы метро в Киеве будут пускать при наличии защитных средств и соблюдения дистанции. На сегодня в метро уже нанесли соответствующую разметку.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, после возобновления работы не нужно пользоваться метро без необходимости.

“Потому что, заходя в общественный транспорт, вы попадаете в зону риска.

Что обязательно. Маски, по возможности – перчатки.

“В метрополитене мы уже разметили дистанцию, которую необходимо соблюдать при подходе к кассам и на перронах. И призываем всех соблюдать ключевые правила безопасности”, – добавил Кличко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство может разрешить открытие метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая. При этом не факт, что метро запустят сразу в трех городах, поскольку решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах.

Справка Finance.ua:

  • Столичные власти планируют запуск общественного транспорта на пятницу, 22 мая. Условие – обязательное соблюдение всех противоэпидемических мероприятий – масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничение количества пассажиров и мест для сидения.
По материалам РБК-Украина
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