В Киеве назвали условия доступа пассажиров к метро

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Пассажиров после возобновления работы метро в Киеве будут пускать при наличии защитных средств и соблюдения дистанции. На сегодня в метро уже нанесли соответствующую разметку.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил городской голова Киева Виталий Кличко.
По его словам, после возобновления работы не нужно пользоваться метро без необходимости.
“Потому что, заходя в общественный транспорт, вы попадаете в зону риска.
Что обязательно. Маски, по возможности – перчатки.
“В метрополитене мы уже разметили дистанцию, которую необходимо соблюдать при подходе к кассам и на перронах. И призываем всех соблюдать ключевые правила безопасности”, – добавил Кличко.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство может разрешить открытие метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая. При этом не факт, что метро запустят сразу в трех городах, поскольку решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах.
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