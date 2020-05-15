В США построят самую дорогую и большую солнечную электростанцию

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Проект Gemini, солнечная ферма стоимостью 1 миллиард долларов в 50 км к северо-востоку от Лас-Вегаса, штат Невада, был одобрен Министерством внутренних дел. Площадь фермы составит почти 30 кв. км, а ее мощность составит 690 МВт. Он также будет иметь накопитель энергии по крайней мере 380 МВт литий-ионных батарей.
Это будет крупнейшая солнечная ферма в США и восьмая по величине солнечная ферма в мире. Gemini будет завершен в 2022 году и обеспечит достаточное количество энергии для питания всех 225 000 домов в Лас-Вегасе, а затем и в других регионах. Энергетическую поддержку проекту предоставляет компания Nevada, NV Energy, дочерняя компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета.
Ожидается, что он создаст от 1600 до 1800 временных строительных рабочих мест и обеспечит 19 постоянных рабочих мест. Эбигейл Росс Хоппер, президент и исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики, сказала: “Солнечная отрасль устойчива, и такой проект, как этот, принесет рабочие места и частные инвестиции государству, когда оно нам понадобится больше всего”.
В 2019 году губернатор Стив Сисолак (D-NV) подписал законопроект, согласно которому коммунальные предприятия Невады должны получать половину своей электроэнергии из экологически чистых источников энергии к 2030 году, и поставил цель 100% к 2050 году.
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