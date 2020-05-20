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Апрельские автопродажи в ЕС упали втрое

Апрельские автопродажи в ЕС упали втрое

Продажа новых автомобилей в странах Евросоюза в апреле упала на 76,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, до 270 682 ед..

Соответствующие данные опубликовала Европейская ассоциация производителей автомобилей.

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Данное падение является рекордным с момента начала ведения статистики и связано с ограничениями, введенными из-за коронавируса: большинство дилерских центров в ЕС в апреле были закрыты.

Наибольшее снижение продаж в Италии и Испании – на 97,6% и 96,5% соответственно. Во Франции показатель упал на 88,8%, в Германии – на 61,1%. Наибольшее падение автопродаж в итальяно-американской FCA Group – на 87,7%, до 10,42 тыс. ед.

Группа Volkswagen сократила реализацию на 72,7%, до 77,86 тыс. ед., французская PSA Group – на 81,2%, до 36,72 тыс. ед. группа Renault – на 79%, до 27,74 тыс. машин.

В целом за январь-апрель продажи новых авто сократились на 38,5%. При этом в Италии – на 50,7%, в Испании – на 48,9%, во Франции – на 48%, в Германии – на 31%.

По материалам Корреспондент.net
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