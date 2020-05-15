FinUpDate: как построить бизнес с нуля на OLX

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Руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко на вебинаре FinUpDate: выпуск 5 на тему – «Успешный бизнес в онлайн! Перезагрузка» поделился пошаговой инструкцией о том, как быстро и эффективно начать бизнес на OLX.
С чего начать?
Все размещения на OLX для бизнеса – платные, однако действуют преимущества, по сравнению с частными объявлениями.
Размещать свои предложения можно, приобретая каждый раз по одному объявлению, или же купить пакет на определенное количество объявлений (пакет на 3, 10, 50 размещений и т.д).
Цены: пакеты на 30 дней позволяют разместить от 3 до 1000 объявлений. При минимальном количестве размещений (3 объявления) пакет «Старт» обойдется, к примеру, в 99 грн, пакет «Премиум» с расширенными возможностями – стоит 139 грн. Рассчитать точную стоимость пакета можно в зависимости от рубрики.
Что входит в пакет “Старт”?
- Базовая бизнес-страница
- Логотип
- Ссылка на внешний сайт
- Статистика объявлений за 60 дней
- Отображение виджета "Витрина магазина" на странице объявления
- Фильтр объявлений на странице OLX-магазин
Что входит в пакет “Премиум”?
- Обновленная бизнес-страница
- Персональный дизайн страниц объявлений
- Ссылка на внешний сайт
- Логотип и баннер
- Статистика объявлений за 90 дней
- Рекомендованные объявления на странице магазина
- Фильтр объявлений в личном профиле
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