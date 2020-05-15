FinUpDate: как построить бизнес с нуля на OLX

Руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко на вебинаре FinUpDate: выпуск 5 на тему – «Успешный бизнес в онлайн! Перезагрузка» поделился пошаговой инструкцией о том, как быстро и эффективно начать бизнес на OLX.

С чего начать?

регистрация учетной записи;

важно определиться с количеством объявлений;

проанализировать конкуренцию и установить цену на товар;

сделать фотографию и подготовить контент;

выбрать удобный для себя способ публикаций, дополнительное размещение или пакет.

Все размещения на OLX для бизнеса – платные, однако действуют преимущества, по сравнению с частными объявлениями.

Размещать свои предложения можно, приобретая каждый раз по одному объявлению, или же купить пакет на определенное количество объявлений (пакет на 3, 10, 50 размещений и т.д).

Цены: пакеты на 30 дней позволяют разместить от 3 до 1000 объявлений. При минимальном количестве размещений (3 объявления) пакет «Старт» обойдется, к примеру, в 99 грн, пакет «Премиум» с расширенными возможностями – стоит 139 грн. Рассчитать точную стоимость пакета можно в зависимости от рубрики.

Что входит в пакет “Старт”?

- Базовая бизнес-страница

- Логотип

- Ссылка на внешний сайт

- Статистика объявлений за 60 дней

- Отображение виджета "Витрина магазина" на странице объявления

- Фильтр объявлений на странице OLX-магазин

Что входит в пакет “Премиум”?

- Обновленная бизнес-страница

- Персональный дизайн страниц объявлений

- Ссылка на внешний сайт

- Логотип и баннер

- Статистика объявлений за 90 дней

- Рекомендованные объявления на странице магазина

- Фильтр объявлений в личном профиле