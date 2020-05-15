НБУ выпустит серебряную банкноту номиналом 1000 грн (фото)

Национальный банк Украины 20 мая 2020 года выпускает сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года.

Об этом говорится на сайте НБУ

Сувенирная банкнота изготовлена ​​из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте – не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж – 300 штук. Элемент отделки банкноты – голограмма.

На сувенирной банкноте изображен: портрет Владимира Вернадского (1863-1945) – всемирно известного ученого-естествоиспытателя, основоположника комплекса современных наук о Земле – геохимии и биогеохимии, мыслителя, философа, первого президента Украинской академии наук (лицевая сторона)

здание Президиума Национальной академии наук Украины (обратная сторона).



Фото НБУ

Национальный банк гарантирует высокое качество этой сувенирной банкноты из серебра, изготовленной на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины. Реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже “Контрактовый дом УМВБ”.