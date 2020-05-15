Финансовые пирамиды в Украине: как ВР предлагает наказывать организаторов

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В Украине предлагают ввести уголовную ответственность за организацию или содействие деятельности финансовой пирамиды.
Об этом свидетельствует законопроект № 3479, внесенный в Верховную Раду 14 мая 2020 года.
В Украине нет прямого запрета на такую деятельность.
“Отсутствие спецрегулирования в виде прямого запрета деятельности финансовых пирамид, уголовной ответственности за эту деятельность, приводит к тому, что основателей финансовых пирамид, лиц, публично призывающих к вложениям в финансовые пирамиды, трудно привлечь к ответственности. Такая «вседозволенность» лишь усиливает желание аферистов к легкой наживе”, – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Как предполагают наказывать:
Отмечается, что действия считаются “в крупном размере”, если сумма операций со средствами в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан; “В особо крупном размере” – в случае, когда эта сумма превышает его в 600 и более раз.
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