Финансовые пирамиды в Украине: как ВР предлагает наказывать организаторов

В Украине предлагают ввести уголовную ответственность за организацию или содействие деятельности финансовой пирамиды.

Об этом свидетельствует законопроект № 3479, внесенный в Верховную Раду 14 мая 2020 года.

В Украине нет прямого запрета на такую ​​деятельность.

“Отсутствие спецрегулирования в виде прямого запрета деятельности финансовых пирамид, уголовной ответственности за эту деятельность, приводит к тому, что основателей финансовых пирамид, лиц, публично призывающих к вложениям в финансовые пирамиды, трудно привлечь к ответственности. Такая «вседозволенность» лишь усиливает желание аферистов к легкой наживе”, – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как предполагают наказывать:

за создание и деятельность финансовой пирамиды, распространение информации о ней, предложение участия в ней или привлечение (получение) денежных средств или иного имущества с помощью финансовой пирамиды – штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет;

те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, – наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок;

если эти действия совершены в крупных размерах или путем проведения незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем и сетей, систем электронных платежей, – наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, – наказанием будет лишение свободы на срок от 8 до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что действия считаются “в крупном размере”, если сумма операций со средствами в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан; “В особо крупном размере” – в случае, когда эта сумма превышает его в 600 и более раз.

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