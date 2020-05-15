Бизнес начинает восстанавливаться после карантина

За последнюю неделю в Украине зарегистрировались 3887 предпринимателей, что составляет 80% от докарантинних показателей.

Об этом свидетельствует информация на платформе Опендатабот по состоянию на 18 мая.

“Украинский бизнес начинает выходить из карантина. За период карантина наиболее кризисной для украинского бизнеса оказалась шестая неделя. С этого времени показатели украинского бизнеса начинают расти”, – сообщается на сайте.

Какие изменения произошли:

в Украине работает 61% ресторанов, а их оборот составляет 44% от докарантинных показателей. Худшие показатели среди ресторанов были зафиксированы 12 апреля. Работало только 32% заведений, а обороты составляли всего 22%;

на 12 марта еженедельно в Украине регистрировалось около 5 тысяч предпринимателей. За два месяца количество новых регистраций упало почти втрое. 26 апреля зарегистрировалось лишь полторы тысячи предпринимателей. С тех пор количество новых регистраций начало расти. На прошлой неделе было зарегистрировано 3 887 предпринимателей;

12 марта на сайте Work.ua было опубликовано 54 тысячи вакансий. Сейчас на Work.ua 27 708 активных вакансий. На 5 апреля на сервисе поиска работы для ІТ-специалистов Djinni было опубликовано 4 216 вакансий. Сейчас на сайте опубликовано 5 092 вакансии;

украинцы начали передвигаться на автомобилях на 14% активнее, чем во время карантина;

12 марта средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 12 500 грн. Через месяц ее стоимость упала на тысячу гривен и с тех пор не росла. Сейчас она составляет 11 600 гривен. Аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир остается все это время почти стабильной;

на 12 марта однокомнатные квартиры стоили 1,7 млн гривен, теперь — 1,6 млн. Двухкомнатные — 2,5, теперь — 2,4. Их цена упала почти на 10%. Трехкомнатные квартиры в цене почти не изменились.

Справка Finance.ua:

По данным Федерации работодателей, три четверти предприятий продолжают работать в условиях пандемии, а 89% респондентов указали, что с начала пандемии не увольняли работников.

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