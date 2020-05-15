Бизнес начинает восстанавливаться после карантина

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За последнюю неделю в Украине зарегистрировались 3887 предпринимателей, что составляет 80% от докарантинних показателей.
Об этом свидетельствует информация на платформе Опендатабот по состоянию на 18 мая.
“Украинский бизнес начинает выходить из карантина. За период карантина наиболее кризисной для украинского бизнеса оказалась шестая неделя. С этого времени показатели украинского бизнеса начинают расти”, – сообщается на сайте.
Какие изменения произошли:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работатьПозавчера, 09:02 - 3416 13
В МВД предложили радикально решить проблему долгостроевВчера, 12:00 - 4431 12
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в ЕвропеВчера, 13:44 - 2247 9
Киев закупит в лизинг 200 современных автобусов через УкргазбанкВчера, 17:40 - 661 5
Названа дата запуска видеофиксации нарушений ПДД (инфографика)Вчера, 16:01 - 8227 4
Названа дата запуска видеофиксации нарушений ПДД (инфографика)Вчера, 16:01 - 8227 4
Uber вводит новые правила перевозки для водителей и клиентовВчера, 15:13 - 4543 2
В МВД предложили радикально решить проблему долгостроевВчера, 12:00 - 4431 12
Характеристики и цена нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5Вчера, 23:32 - 2846
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в ЕвропеВчера, 13:44 - 2247 9
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)Вчера, 15:35 - 252
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 925
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1618 3
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 1036
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 4955 2