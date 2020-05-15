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Ford возобновил производство на заводах в США

Ford возобновил производство на заводах в США

Американский автопроизводитель Ford объявил о возобновлении производства в США с 18 мая после того, как заводы компании были приостановлены с середины марта в связи с пандемией коронавируса.

«Ford сегодня начал возобновлять производство и операции в США. Компания ввела надежные меры безопасности, включая меры по оценке состояния здоровья сотрудников, раздачу средств индивидуальной защиты и модификацию оборудования для усиления социального дистанцирования», – говорится в сообщении компании.

General Motors и Fiat Chrysler 18 марта сообщали о частичном прекращении производства в США из-за эпидемии.

17 апреля Ford заявил, что в результате вспышки COVID-19 в первом квартале убыток компании составит около $2 млрд. Это предупреждение пришло в тот же день, когда автопроизводитель привлек $8 млрд от корпоративных долговых инвесторов.

В апреле Ford перешел на накопление средств на своем балансе, собрав $15,4 млрд в виде двух кредитных линий и приостановив выплату дивидендов, чтобы увеличить резервы для минимизации ущерба своему бизнесу. Ford также отказался от финансового прогноза на 2020 год.

По материалам Mind
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