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После восстановления работы метро Киева будет работать без жетонов

После восстановления работы метро Киева будет работать без жетонов

После возобновления работы киевского метрополитена пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом. Жетонов больше не будет.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

“В течение месяца с даты восстановления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета. Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения”, – говорится в сообщении.

Платить за проезд на турникетах можно будет:

  • KyivSmartCard;
  • картой метро (до 31.03.2021);
  • бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;
  • мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
  • мобильным приложением KyivSmardСard;
  • разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным), который можно сгенерировать в приложении.

Проезд в наземном общественном транспорте:

  • в нем также оплата будет осуществляться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карты любой платежной системы;
  • до 1 июля у пассажиров будет возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе.

Справка Finance.ua:

  • Общественный транспорт столицы перешел на систему электронного билета.
  • До возобновления работы метрополитена е-билет можно купить в Т-киосках, которых в столице более 300. Они расположены в основном на остановках общественного транспорта.
  • Пополняя Kyiv Smart Card сразу на 50 поездок, можно сэкономить до 1,5 гривны на каждой поездке во всех видах общественного транспорта.

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По материалам Finance.UA
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