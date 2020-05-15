После восстановления работы метро Киева будет работать без жетонов

После возобновления работы киевского метрополитена пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом. Жетонов больше не будет.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

“В течение месяца с даты восстановления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета. Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения”, – говорится в сообщении.

Платить за проезд на турникетах можно будет:

KyivSmartCard;

картой метро (до 31.03.2021);

бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;

мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

мобильным приложением KyivSmardСard;

разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным), который можно сгенерировать в приложении.

Проезд в наземном общественном транспорте:

в нем также оплата будет осуществляться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карты любой платежной системы;

до 1 июля у пассажиров будет возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе.

Справка Finance.ua:

Общественный транспорт столицы перешел на систему электронного билета.

До возобновления работы метрополитена е-билет можно купить в Т-киосках, которых в столице более 300. Они расположены в основном на остановках общественного транспорта.

Пополняя Kyiv Smart Card сразу на 50 поездок, можно сэкономить до 1,5 гривны на каждой поездке во всех видах общественного транспорта.

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