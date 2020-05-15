После восстановления работы метро Киева будет работать без жетонов

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После возобновления работы киевского метрополитена пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом. Жетонов больше не будет.
Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
“В течение месяца с даты восстановления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета. Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения”, – говорится в сообщении.
Платить за проезд на турникетах можно будет:
Проезд в наземном общественном транспорте:
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