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В Украине создадут кандидатский резерв для госслужбы

В Украине создадут кандидатский резерв для госслужбы

В Офисе президента заявили, что намерены создать кадровый резерв для государственной службы, поскольку искать компетентных людей очень сложно. При этом отмечается, что такой резерв поможет собрать людей, которые готовы перезагрузить власть.

Об этом сообщает первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов в Telegram.

“Создаем кандидатский резерв! Я уже неоднократно говорил, что вопрос “новых лиц” во власти стоит очень остро и находить их весьма сложно. Речь не просто о новых лицах, а о компетентных, мотивированных, эффективных. Нам необходим кандидатский резерв, который поможет собрать людей, которые готовы вместе с нами перезагружать власть и работать на благо украинцев”, – написал он.

Он также отметил, что в Украине постоянно проходят конкурсы на замещение должностей во власти. Побеждает один, но участвует в этих конкурсах порой не один десяток людей. И забыть о них сразу после конкурса – это “кадровое расточительство”.

Таким образом, документы участников конкурсов будут добавлены на Единый портал вакансий госслужбы, и через него они автоматически приглашаются к участию в других конкурсах.

“Бонусом для таких кандидатов является то, что они не подают заново весь пакет документов, необходимый для участия в конкурсе. Госорганы также могут обращаться к базе кандидатского резерва, чтобы найти себе подходящего кандидата. Срок пребывания в кандидатском резерве ограничивается одним годом”, – пояснил Трофимов

По материалам РБК-Украина
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