Идея Банк представляет обновленную линейку дебетовых карт Violet, Brown и Brown Travel

Идея Банк следует требованиям времени и стремится предоставлять клиентам простой удобный и понятный сервис европейского уровня.

Именно поэтому банк представляет обновленную линейку дебетовых карт, которые получили улучшенный функционал и предоставляют пользователям дополнительные удобства и свободы.

Так, карты Violet продолжают относиться к классу Mastercard World, а Brown и Brown Travel – Mastercard Platinum, что придает им дополнительные преимущества.

Для самых требовательных клиентов доступна программа Mastercard Concierge уровня Platinum, которая включает круглосуточную информационную поддержку. Профессиональная команда «консьерж-сервис» станет личным удаленным помощником в решении почти всех задач, от простых (вызов такси, бронирование столиков в ресторане, доставка цветов, бронирование билетов в кино), до помощи в сложных и критических ситуациях (вызов эвакуатора, поиск медицинских препаратов и др.). А также – Mastercard Lounge позволит комфортного ожидания вылета самолета в бизнес-залах Mastercard Lounge в Борисполе, Харькове и Львове и Fast line в аэропортах Борисполь и Жуляны.

Кроме того, клиенты смогут получить дополнительную выгоду и удовольствие от спортивного шоппинга: все карты теперь предоставляют возможность зарабатывать кэш-бек при оплате услуг фитнес/спорт/SPA-клубов и в магазинах спорттоваров.

Среди дополнительных преимуществ для экономных клиентов – возможность получить процент на остаток собственных средств – Violet – до 10% годовых, Brown и Brown Travel – до 12%, кроме того, бонус по депозиту 0,5% по картам Brown и Brown Travel.

Особым преимуществом является получение возможности дополнительных кредитных ресурсов – уже при оформлении карты клиент может дать заявку на установление кредитного лимита по картам Brown и Brown Travel.

Ну, и если клиентам потребуются наличные деньги – предусмотрено бесплатное снятие в банкоматах в Украине в рамках тарифа по каждой карте (Violet – 5 тыс./мес., Brown – 20 тыс./мес. и Brown Travel – 30 тыс./мес.). А держатели карт Brown и Brown Travel смогут получить наличные также в банкоматах мира без комиссии.

Как и ранее, ко всем картам предусмотрена возможность бесплатного выпуска одной дополнительной карты, бесплатный SMS-банкинг, интернет и мобильный банкинг.

Все карты оснащены технологией бесконтактной оплаты Mastercard, что позволяет оплачивать покупки безопаснее и быстрее, ведь карта остается в руках, а оплата проходит мгновенно, кроме того, доступны сервисы Google Pay и Apple Pay по телефону или с помощью смарт-часов.

Все карты имеют защиту 3d-secure – одноразовый простой динамический секретный код, который генерируется системой для каждой операции с использованием платежной карты на интернет-сайтах, которые поддерживают технологию 3d-secure. Код автоматически направляется банкам в SMS-сообщениях на финансовый номер клиента (зарегистрированный в банке номер телефона).

Все выгоды обновленной линейки карт уже сразу доступны новым клиентам при оформлении. Карты действующих клиентов автоматически дополняются обновленными опциями и для получения указанных преимуществ дополнительных действий не требуется. Все карты Green повышаются до уровня Violet автоматически.