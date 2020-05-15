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Apple возобновила работу около 100 своих магазинов по всему миру

Apple возобновила работу около 100 своих магазинов по всему миру

Американская корпорация Apple заново открыла около 100 магазинов по всему миру, закрытых ранее из-за пандемии коронавируса. На прошлой неделе были открыты все магазины компании в Германии. Также все магазины Apple в Китае, которые были закрыты во время эпидемии, уже возобновили работу.

Об этом сообщила старший вице-президент корпорации Дейдре О’Брайен, указано на официальном сайте компании.

«Почти 100 наших магазинов по всему миру смогли снова открыть свои двери для наших покупателей», – сообщила О’Брайен.

Уточняется, что магазины продолжат свою работу в новом режиме, обусловленном распространением коронавируса. Так, всем покупателям необходимо будет носить медицинские маски, которые в случае отсутствия выдадут сотрудники магазина.

Кроме того, на входе в магазин покупателям будут измерять температуру, а в самих магазинах несколько раз в день будет проводиться дезинфекция. Компания отмечает, что в каждом магазине будет пытаться ограничить количество сотрудников и предоставить много свободного места, чтобы посетители могли соблюдать дистанцию.

В США насчитывается около 270 магазинов Apple. А их общее количество вместе с магазинами в других странах мира, за исключением Китая, Тайваня и Гонконга, достигает 458.

Напомним, что в середине марта Apple закрыла все свои розничные магазины в США. Позже аналогичное решение было принято в отношении магазинов и в других странах.

По материалам Mind
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