Apple возобновила работу около 100 своих магазинов по всему миру

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Американская корпорация Apple заново открыла около 100 магазинов по всему миру, закрытых ранее из-за пандемии коронавируса. На прошлой неделе были открыты все магазины компании в Германии. Также все магазины Apple в Китае, которые были закрыты во время эпидемии, уже возобновили работу.
Об этом сообщила старший вице-президент корпорации Дейдре О’Брайен, указано на официальном сайте компании.
«Почти 100 наших магазинов по всему миру смогли снова открыть свои двери для наших покупателей», – сообщила О’Брайен.
Уточняется, что магазины продолжат свою работу в новом режиме, обусловленном распространением коронавируса. Так, всем покупателям необходимо будет носить медицинские маски, которые в случае отсутствия выдадут сотрудники магазина.
Кроме того, на входе в магазин покупателям будут измерять температуру, а в самих магазинах несколько раз в день будет проводиться дезинфекция. Компания отмечает, что в каждом магазине будет пытаться ограничить количество сотрудников и предоставить много свободного места, чтобы посетители могли соблюдать дистанцию.
В США насчитывается около 270 магазинов Apple. А их общее количество вместе с магазинами в других странах мира, за исключением Китая, Тайваня и Гонконга, достигает 458.
Напомним, что в середине марта Apple закрыла все свои розничные магазины в США. Позже аналогичное решение было принято в отношении магазинов и в других странах.
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