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Xiaomi представила маску от коронавируса (фото)

Xiaomi представила маску от коронавируса (фото)

Дочерняя компания Xiaomi – Huami – разработала маску для лица, которая способна защитить от COVID-19. Фишка маски – в том, что лицо того, кто ее носит, скрыто не будет – маска сделана из прозрачных материалов.

Об этом пишет TechCrunch.

Маска Aeri изготовлена ​​из пластика и фильтрующих элементов. Прозрачный материал не станет препятствием для разблокировки смартфона по лицу пользователя, когда на человеке эта маска.

Разработчики оснастили Aeri ультрафиолетовой лампой, которая будет дезинфицировать фильтрующие элементы в течение 10 минут.
 
Обеззараживание происходит, когда маска подключается к источнику питания через USB. Отмечается, что внешнюю часть Aeri придется дезинфицировать вручную.


Фото: TechCrunch

Одним комплектом фильтров можно пользоваться до полутора месяцев, затем их следует менять. Также владельцы маски смогут дополнительно установить на нее вентилятор для усиленного притока воздуха.

Почем планируется продавать Aeri, не сообщается. В продаже маски появятся примерно через полгода.

По материалам Корреспондент.net
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