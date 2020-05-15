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Уровень зарплат большинства украинцев

Уровень зарплат большинства украинцев

Чаще всего украинцы получают зарплату в размере от минимальной 4723 грн до 6000 грн – таких в марте 2020 года было 21,3% штатных работников.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составило 7061,9 тыс. человек.

Им было начислено:

  • до 4723 грн – 9,6%;
  • от 4723,01 до 6000 грн – 21,3%;
  • от 6000,01 до 6500 грн – 6,2%;
  • от 6500,01 до 7000 грн – 5,7%;
  • от 7000,01 до 8000 грн – 7,8%;
  • от 8000,01 до 10000 грн – 11%;
  • от 10 000,01 до 12 000 грн – 9,7%;
  • от 12 000,01 до 15 000 грн – 9,9%;
  • от 15 000,01 до 20 000 грн – 8,5%;
  • от 20 000,01 до 25 000 грн – 4,3%;
  • более 25 000 грн – 6,0%.

Где получают больше всего. Зарплату более 25 000 грн в основном получают в Киеве – 14,4%. Еще по 7% работников имеют такую ​​заработную плату в Днепропетровской и Донецкой областях.

Справка Finance.ua:

  • По данным Государственной службы статистики, за 25 лет средняя зарплата в Украине выросла в 144 раза – с 73 гривен в 1995 году до 10 497 гривен в 2019 году.
  • В январе-марте 2020 года размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников в Киеве составлял 16 737 грн.

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По материалам Finance.UA
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