Уровень зарплат большинства украинцев

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Чаще всего украинцы получают зарплату в размере от минимальной 4723 грн до 6000 грн – таких в марте 2020 года было 21,3% штатных работников.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составило 7061,9 тыс. человек.
Им было начислено:
Где получают больше всего. Зарплату более 25 000 грн в основном получают в Киеве – 14,4%. Еще по 7% работников имеют такую заработную плату в Днепропетровской и Донецкой областях.
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