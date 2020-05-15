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Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)

Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)

Современные 3D-принтеры способны печатать самые разные объекты из десятков материалов. С их помощью даже создают дома, но в большинстве случаев речь всё же идёт о небольших изделиях. Команда инженеров из США создала технологию, которая позволяет увеличивать объекты после печати до 40 раз с сохранением исходной формы.

Поскольку большинство домашних 3D-принтеров имеют компактный размер, величина напечатанных объектов всегда ограничена. Новая технология инженеров из Калифорнийского университета в Сан-Диего основана на материале, который после нагревания в печи способен увеличиваться до сорока раз. Речь о специальной светочувствительной смоле, состоящей из летучих компонентов, полимерные соединения которых превращаются в газ, формируя пену. В итоге уже напечатанный объект при нагреве расширяется, сохраняя свою первоначальную форму.

Одна из ключевых проблем нового материала — это низкая по сравнению с полистиролом прочность. Однако даже в таком виде объекты могут использоваться как плавучие средства, аэродинамические поверхности или расширяемые модули для космонавтов. В качестве доказательства эффективности новой технологии приводится эксперимент, когда после расширения игрушечная лодка стала способна выдерживать в 20 раз больший вес, чем в исходном состоянии.

По материалам 4pda
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