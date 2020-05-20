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ТОП-10 лучших дешевых смартфонов весны 2020 года

ТОП-10 лучших дешевых смартфонов весны 2020 года

Разработчики программного бенчмарка AnTuTu, использующегося для проверки производительности смартфонов, опубликовали свежий отчет с рейтингом мощности мобильных устройств недорогого сегмента за весенний период 2020 года. Весь рейтинг оказался занят китайскими устройствами, что не удивительно, ведь их считают лучшими в соотношении цены и качества, сообщает “Сегодня”.

Возглавляет десятку смартфон Oppo Reno3 5G на основе однокристальной системы MediaTek Dimensity 1000L, набравший 405 159 баллов по результатам тестирования в AnTuTu. На втором месте находится Honor 30S с фирменной платформой Kirin 820, а на третьем месте — новичок в рейтинге Vivo S6 5G на базе Exynos 980.

Четвертое место досталось Redmi K30 5G на основе Qualcomm Snapdragon 765G. Модель Vivo X30 5G с Exynos 980 была вытеснена на пятое место, хотя в марте смартфон занимал второе место в рейтинге. Затем идут Vivo Z6 (Snapdragon 765G), OPPO Reno 3 Pro (Snapdragon 765G), Honor 9X Pro (Kirin 810), Huawei Nova 6 SE (Kirin 810) и Honor Play 4T Pro (Kirin 810).

По материалам Сегодня
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