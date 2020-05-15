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Tesla выбрала два места для строительства своего крупнейшего в США завода

Tesla выбрала два места для строительства своего крупнейшего в США завода

Компания Tesla, по сообщениям интернет-источников, определилась с двумя потенциальными районами для строительства нового предприятия на территории Соединённых Штатов.

Рассматриваются Остин (штат Техас) и Талса (штат Оклахома). Отмечается, что представители Tesla не так давно побывали в Талсе и ознакомились с доступными территориями. Впрочем, окончательное решение по поводу выбора места для строительства предприятия пока не принято.

Веб-источники добавляют, что новый завод станет самым крупным предприятием Tesla в Соединённых Штатах. Здесь планируется организовать выпуск полностью электрических пикапов Cybertruck. Кроме того, предприятие займётся производством компактных кроссоверов Model Y.

Нужно отметить, что Tesla в США оперирует заводом во Фримонте (штат Калифорния). На этой фабрике производятся автомобили Model S, Model X и Model 3. Штат предприятия составляет около 10 тыс. человек.

Кроме того, у Tesla в США действует завод в Рино (штат Невада), где изготавливаются литиево-ионные аккумуляторные батареи для электрических автомобилей и компоненты силового привода. Штат — 6500 сотрудников.

По материалам internetua.com
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