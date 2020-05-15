Минэкономики отобрало 23 банка для реализации госпрограммы поддержки аграриев (список)

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По состоянию на 8 мая Минэкономики подписало меморандум с 23 украинскими банками для реализации госпрограммы поддержки сельхозпроизводителей.
“Меморандум предусматривает объединение усилий министерства и уполномоченных банков в создании благоприятных условий в финансово-кредитном обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью реализации отдельных направлений финансовой поддержки по бюджетной программе КПКВК 1201150 “Финансовая поддержка сельхозпроизводителей”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в список уполномоченных банков вошли Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП-Банк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, Правэкс Банк, Мегабанк, Восточно-Украинский Банк “Грант”, Радабанк , МТБ Банк, Мотор-Банк, а также – банки “Глобус”, “Пивденный”, “Восток”, “Львов”, “Альянс”, “Агропросперис” и “Клиринговый дом”.
Как разъяснили в пресс-службе Минэкономики, банки выбрали в соответствии с порядком отбора банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденным постановлением Кабмина от 26 сентября 2001 года.
В частности, программа предусматривает государственную поддержку развития животноводства и переработки сельхозпродукции, финансовую поддержку развития фермерских хозяйств, частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства, а также финансовую поддержку мероприятий в АПК путем удешевления кредитов.
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