Украина экспортировала в апреле рекордное количество подсолнечного масла

Украина в апреле 2020 года экспортировала рекордное количество подсолнечного масла – 717 тыс. тонн. По итогам 2019/2020 маркетингового года (МГ) будет достигнут новый рекорд производства в 7 млн тонн и экспорта украинского масла в 6,5 млн тонн.

Об этом рассказал генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук во время вебинара.

«Если брать результаты прошлого маркетингового года (2018/2019 – ред.), мы произвели 6,5 млн тонн масла и 6,1 млн тонн поставили на экспорт. В этом году результаты будут большие – мы на экспорт поставим где-то 6,5 млн тонн, а произведем 7 млн тонн. Поэтому на сегодняшний день, даже в этих кризисных условиях, никто (из производителей – ред.) не остановился. Экспорт в апреле 717 тысяч тонн – это рекорд поставок нашего масла за границу», – заявил Капшук.

По его словам, в денежном выражении за 4 месяца 2020 года Украина экспортировала масложировой продукции более чем на 2,5 млрд долл., из них на 1,84 млрд долл. – подсолнечного масла. В целом в денежном выражении доля масложировой продукции в украинском аграрном экспорте составляет 33%, заявил эксперт.