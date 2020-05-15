Предприниматели назвали основные проблемы бизнеса во время карантина (опрос)

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Три четверти предприятий продолжают работать в условиях пандемии, а 89% респондентов указали, что с начала пандемии не увольняли работников.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Федерации работодателей среди представителей бизнеса, который проводился 10 – 27 апреля 2020 года. Предприятия представляют сферы торговли, машиностроение и металлообработку, транспортные услуги, строительство, металлургию и прочее.
Увольнения. Среди тех, кто вынужден увольнять работников, треть вынуждена была уволить 1-5% работников, еще треть — свыше 31% работников из тех, которые работали на предприятиях в начале пандемии. Если ситуация с COVID-19 продлится, 36% респондентов будут вынуждены уволить работников.
COVID-19 не повлиял на работу предприятия лишь 6% респондентов. Остальным же нужно будет время для восстановления. Для 42% респондентов необходимо будет от 31 до 90 дней для полного восстановления деятельности бизнеса, а для 28% — более 91 дня.
Доходы. 90% респондентов указали на снижение доходов/продаж из-за негативного воздействия COVID-19, из них у 53% — доходы/продажи уменьшились более чем на 50%, а у 38% — снижение произошло от 20 до 50%.
При этом у 50% респондентов отсутствует доступ к какому-либо из источников финансирования (собственному или внешнему) для восстановления бизнеса после COVID-19.
29% респондентов полагаются на кредиты и гранты, еще 28% имеют собственные денежные резервы или сбережения.
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