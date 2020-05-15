0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

Крупнейший промрынок Украины возобновил работу

Крупнейший промрынок Украины возобновил работу

Одесский промышленный рынок, известный как “7-й километр”, уже полноценно заработал. Об этом сообщила его пресс-секретарь Катерина Кузнецова в эфире канала “Украина 24”.

“В принципе, мы и не закрывали доступ предпринимателям к торговым местам, потому что некоторые из них вообще не попадают под действие постановления Кабмина о введении карантина. Им была разрешена торговля. Это, например, магазины связи, товаров гигиены и так далее. Кроме того, многие предприниматели продавали товар оптом через интернет”, — рассказала она.

По словам Кузнецовой, как только это стало возможно, рынок запустился полностью.

“У нас на рынке ежедневно работает комиссия, которая следит за соблюдением норм. На каждом торговом месте есть маски, перчатки, средства дезинфекции. Продавцы серьезно относятся к ограничениям. Рынок закупил бесконтактные термометры, но проверяем мы только тех, у кого есть признаки ОРВИ. Всех проверить физически невозможно”, — сказала пресс-секретарь.

Добавим, ООО “Промтоварный рынок”, который называют “7-й километр”, является крупнейшим оптово-розничным рынком Украины и одним из самых больших в Европе.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.