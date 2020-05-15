Крупнейший промрынок Украины возобновил работу

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Одесский промышленный рынок, известный как “7-й километр”, уже полноценно заработал. Об этом сообщила его пресс-секретарь Катерина Кузнецова в эфире канала “Украина 24”.
“В принципе, мы и не закрывали доступ предпринимателям к торговым местам, потому что некоторые из них вообще не попадают под действие постановления Кабмина о введении карантина. Им была разрешена торговля. Это, например, магазины связи, товаров гигиены и так далее. Кроме того, многие предприниматели продавали товар оптом через интернет”, — рассказала она.
По словам Кузнецовой, как только это стало возможно, рынок запустился полностью.
“У нас на рынке ежедневно работает комиссия, которая следит за соблюдением норм. На каждом торговом месте есть маски, перчатки, средства дезинфекции. Продавцы серьезно относятся к ограничениям. Рынок закупил бесконтактные термометры, но проверяем мы только тех, у кого есть признаки ОРВИ. Всех проверить физически невозможно”, — сказала пресс-секретарь.
Добавим, ООО “Промтоварный рынок”, который называют “7-й километр”, является крупнейшим оптово-розничным рынком Украины и одним из самых больших в Европе.
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