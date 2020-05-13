Мотоциклы Honda Gold Wing обзавелись Android Auto

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Японский автопроизводитель Honda официально сообщил о том, что все мотоциклы Gold Wing, которые были выпущены начиная с 2018 года, отныне будут иметь полную поддержку Android Auto.
Релиз обновления запланирован на середину следующего месяца. И тем не менее, не стоит полагать, что с приходом на Gold Wing Android Auto данные мотоциклы обзаведутся какими-либо эксклюзивными возможностями. Они просто-напросто получат всем уже давно известный и привычный доступ к Android Auto, и этого более чем достаточно. Теперь и владельцы смартфонов не от Apple смогут удобно проложить маршрут через Google Карты, либо же транслировать музыку через YouTube, при этом «оставляя смартфон в безопасном месте».
Так или иначе, это крайне показательный ход, ведь Google собирается действительно распространить свою собственную систему на как можно большее количество транспортных средств, и это очень хорошо. Например, совсем недавно компания заключила соглашение и с такими крупными гигантами, как Harley-Davidson и BMW. Все их транспортные средства тоже в скором времени в обязательном порядке будут работать с системой Android Auto. Так что хочется надеяться на то, что Google помимо более широкого распространения своего продукта также решит и добавить в него новые функции и возможности, которые могут оказаться полезными в дороге.
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