В Токио зараженным COVID-19 помогают роботы (фото)

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В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19 с легкими симптомами.
Как уточнил агентству начальник отдела аудита проектов Токийского муниципалитета Масатака Цудзи, с апреля в гостиницах японской столицы начали размещать больных с коронавирусом в легкой форме, чтобы не загружать больницы, куда определяют пациентов с тяжелым течением заболевания.
Фото: twitter.com/JessicaCryptoML
Он указал, что в специально выделенных гостиницах люди находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала. За размещение в отелях платит муниципалитет, который также обеспечивает бытовую и административную сторону работы.
Цудзи подчеркнул, что в первых трех гостиницах жизнеобеспечением занимались сотрудники, а в двух других было решено привлечь роботов, чтобы повысить уровень безопасности и облегчить нагрузку на персонал.
«Один робот встречает пациентов в холле на первом этаже, общается с ними, говорит, куда обращаться в какой ситуации. Другой, оснащенный искусственным интеллектом, самостоятельно убирает мусор и дезинфицирует лобби на первом этаже», – рассказал японский чиновник.
Он добавил, что также решили проблему и с опросами по телефону – теперь сбором информации о самочувствии занимается приложение на смартфоне.
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