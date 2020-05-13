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Минрегион посчитал, как украинцы платят за коммуналку

Минрегион посчитал, как украинцы платят за коммуналку

Уровень расчетов за коммунальные услуги без газа и электроэнергии за I квартал этого года составляет 87,2%, что на 10% выше аналогичного периода 2019 года.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталия Хоцяновская, сообщает пресс-служба Минрегиона.

“Уровень расчетов за коммунальные услуги без газа и электроэнергии за I квартал 2020 года составляет 87,2%, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 больше почти на 10%. За март 2020 за централизованное отопление и горячую воду расчеты населения составляли 102,4% (с учетом погашения долгов за прошлые периоды), по водоснабжению и водоотведению, содержанию домов и придомовых территорий и вывозу отходов – на уровне 80-84%”, – отметила она.

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По ее словам, эти показатели свидетельствуют, что несмотря на сложную ситуацию из-за коронакризиса, потребители пытались соблюдать платежную дисциплину.

В то же время Хоцяновская подчеркнула, что динамику изменений показателей увидим по данным за апрель.

Отмечается, что, по данным Государственной службы статистики, самые высокие показатели расчетов населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) по состоянию на 1 апреля 2020 – в Сумской (95,9%), Винницкой (95,1%), Львовской (92,9%) и Николаевской (92,8%) областях. Самые низкие – в Луганской (78,8%), Харьковской (79,2%) и Херсонской (79,5%) областях.

Вместе с тем в Минрегионе сообщили, что общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 апреля составила 33 млрд грн. Больше всего задолжали потребители Киева (почти 7 млрд грн), Днепропетровской (свыше 5,4 млрд грн) и Харьковской (около 5 млрд грн) областей. Меньше всего – Черновицкой (140,5 млн грн), Закарпатской (191 млн грн) и Волынской (более 205 млн грн) областей.

По материалам Finance.UA
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