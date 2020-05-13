В Windows 10 появился блокировщик вредоносных программ

Сначала функция блокировки нежелательного ПО появилась в браузере Microsoft Edge, а с выходом крупного майского обновления Windows 10 May 2020 Update она уже реализована на системном уровне самой Windows 10.

Функция предотвращает загрузку «приложений с низкой репутацией, вызывающих непредсказуемое поведение ПК»: это могут быть майнеры, рекламные приложения, программы, подменяющие страничку в браузере и т.д. В общем, все то, что часто устанавливается на компьютер во время поисков взломанной версии платной программы.

После установки Windows 10 May 2020 Update соответствующий пункт меню появится в настройках на страничке «Безопасность Windows». Но он не будет активирован по умолчанию: чтобы получить защиту от загрузки и установки нежелательного ПО средствами самой ОС, нужно будет включить его вручную.