В Windows 10 появился блокировщик вредоносных программ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сначала функция блокировки нежелательного ПО появилась в браузере Microsoft Edge, а с выходом крупного майского обновления Windows 10 May 2020 Update она уже реализована на системном уровне самой Windows 10.
Функция предотвращает загрузку «приложений с низкой репутацией, вызывающих непредсказуемое поведение ПК»: это могут быть майнеры, рекламные приложения, программы, подменяющие страничку в браузере и т.д. В общем, все то, что часто устанавливается на компьютер во время поисков взломанной версии платной программы.
После установки Windows 10 May 2020 Update соответствующий пункт меню появится в настройках на страничке «Безопасность Windows». Но он не будет активирован по умолчанию: чтобы получить защиту от загрузки и установки нежелательного ПО средствами самой ОС, нужно будет включить его вручную.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф" - ШмыгальВчера, 09:44 - 2082 14
Украине хватит: в Кабмине предложили начать продажу масок за границуВчера, 09:11 - 1183 12
Кличко прокомментировал приход IKEA в УкраинуВчера, 10:34 - 1653 9
Как долго в Киеве будет действовать скидка на оплату коммуналкиВчера, 13:00 - 1248 8
Мост Кличко снова треснул (фото)Вчера, 11:11 - 2395 8
Почему не всем проиндексировали пенсии: когда ждать очередного повышенияВчера, 12:00 - 5403 5
Мост Кличко снова треснул (фото)Вчера, 11:11 - 2395 8
Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф" - ШмыгальВчера, 09:44 - 2082 14
В Кабмине презентовали план по созданию 500 тыс. рабочих мест (инфографика)Вчера, 09:02 - 2015 2
Рожкова объяснила, какие операции банк должен проверять независимо от суммыВчера, 15:02 - 1823 1
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)Вчера, 12:10 - 266
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1015 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 727
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 3727 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1743 2