Facebook запустила сервис видеосвязи Messenger Rooms с поддержкой 50 человек

Представители социальной сети Facebook объявили о запуске сервиса видеосвязи Messenger Rooms. На данный момент он доступен в США и Канаде, а в остальных регионах появится на следующей неделе. Пользоваться сервисом можно с настольных и мобильных устройств, при этом в беседах могут участвовать до 50 человек без ограничений по времени.

По словам вице-президента Messenger в Facebook Стэна Чудновски (Stan Chudnovsky), пользователи могут создавать видеоконференции и приглашать в них людей, публикуя ссылку в своём профиле, группе или странице мероприятия.

Создатель комнаты сам решает, кто может участвовать в беседе. Она может быть открыта для всех, даже для людей без аккаунта на Facebook. Можно сделать так, чтобы комната была видна только определённой группе людей. При необходимости некоторых пользователей можно удалить и закрыть комнату, чтобы в нее больше никто не мог войти.

Запустить видеоконференцию можно как в официальном приложении Facebook, так и в отдельном мессенджере для мобильных устройств. Если конференция общедоступна, люди из списка друзей увидят её в верхней части новостной ленты.

Авторы издания The Verge сообщают, что сервис обеспечивает высокое качество изображения, а также поддерживает AR-маски и пользовательские фоны. Компания не применила к сервису сквозное шифрование данных, как в WhatsApp, и просит пользователей подавать жалобы на комнаты, в которых нарушаются правила социальной сети.