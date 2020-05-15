0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

В 1 квартале дефицит внешней торговли Украины со странами ЕС вырос на 67% - Госстат

В 1 квартале дефицит внешней торговли Украины со странами ЕС вырос на 67% - Госстат

Дефицит внешней торговли Украины со странами ЕС в первом квартале 2020 вырос на 67,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 944,2 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Отмечается, что экспорт упал на 6,4% – до 5,57 млрд долларов, импорт остался на уровне 6,52 млрд долларов.

В то же время на 37,5% (до 334 млн долларов) вырос профицит в торговле услугами: экспорт услуг вырос на 7,8% – до 41,04 млрд долл, а импорт сократился на 2,4% – до 0,7 млрд долл.

В целом отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 1 квартале 2020 года сократилось до 9,4 млн долл с 437,9 млн долл за аналогичный квартал 2019 года.

По данным Госстата, за первые три месяца этого года экспорт товаров и услуг сократился на 0,3% – до 14,68 млрд долл, а импорт – на 3,1%, до 14,69 млрд долл.

В целом в торговле товарами в первом квартале 2020 ода дефицит снизился на 29,6% – до 1,06 млрд долларов за счет того, что импорт упал на 3,4% – до 13,31 млрд долл, а экспорт – на 0,2%, до 12,25 млрд дол.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.