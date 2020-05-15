В 1 квартале дефицит внешней торговли Украины со странами ЕС вырос на 67% - Госстат

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Дефицит внешней торговли Украины со странами ЕС в первом квартале 2020 вырос на 67,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 944,2 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.
Отмечается, что экспорт упал на 6,4% – до 5,57 млрд долларов, импорт остался на уровне 6,52 млрд долларов.
В то же время на 37,5% (до 334 млн долларов) вырос профицит в торговле услугами: экспорт услуг вырос на 7,8% – до 41,04 млрд долл, а импорт сократился на 2,4% – до 0,7 млрд долл.
В целом отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 1 квартале 2020 года сократилось до 9,4 млн долл с 437,9 млн долл за аналогичный квартал 2019 года.
По данным Госстата, за первые три месяца этого года экспорт товаров и услуг сократился на 0,3% – до 14,68 млрд долл, а импорт – на 3,1%, до 14,69 млрд долл.
В целом в торговле товарами в первом квартале 2020 ода дефицит снизился на 29,6% – до 1,06 млрд долларов за счет того, что импорт упал на 3,4% – до 13,31 млрд долл, а экспорт – на 0,2%, до 12,25 млрд дол.
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