В Украине появился свежий Opel Corsa (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Новинка, которая уже покорила европейский рынок, доступна в Украине. Официальный представитель объявил о старте продаж и озвучил доступные комплектации и цены.
Компактный хетчбэк Opel раньше славился своей простотой и незатейливостью, но теперь имеет стильный дизайн и неплохие двигатели под капотом. Конечно же, все базовые элементы он получил от французов: и новую платформу CMP, и моторную гамму.
В шестом поколении Opel Corsa стал длиннее предшественника всего на 39 мм (4060 мм), а в высоте потерял 48 мм (1433 мм). Ширина составила 1765 мм, а колесная база доросла до 2538 мм. Теперь в производстве осталась только версия пятидверного хетчбэка, а трехдверку убрали из предложения.
Opel Corsa
В салоне нового Opel Corsa отделка смотрится куда качественнее и аккуратнее, будет 5-ти или 7-дюймовый дисплей, а приборная панель полностью электронная, что редкость для представителя этого класса. Багажное отделение предложит скромные 309 литров и возможность разложить задний диван.
В Украине предлагают три комплектации: Edition, Elegance и Elegance plus. На начальном уровне будет доступен атмосферный бензиновый мотор 1,2 литра с мощностью 75 л.с. и механической коробкой передач. Для других предназначен турбированный французский 1,2-литровый 130-сильный французский двигатель с восьмиступенчатой трансмиссией.
Для старших комплектаций также доступны системы активной помощи водителю, адаптивное освещение, панорамная крыша и другие приятные мелочи на выбор заказчика.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Продажи смартфонов Apple iPhone рухнули на 77%Вчера, 00:01 - 1318 4
Китай обновил Chery Tiggo (фото)Позавчера, 23:20 - 9324 2
7 советов, как выбрать фрилансераВчера, 17:00 - 526 2
Макроэкономический прогноз по Украине и курс доллара 2020-2023 - Capital Times (инфографика)Вчера, 08:00 - 4498 2
Как изменятся цены на авто после карантина - эксперт дал ответПозавчера, 17:10 - 4156 2
Из-за задолженности по кредиту штрафовать не будут: почемуВчера, 09:13 - 8372 1
Отмена штрафных баллов: юристы объяснили последствия для водителейВчера, 09:40 - 7379
Рынок труда после карантина: чего ожидатьВчера, 07:36 - 6294 1
Макроэкономический прогноз по Украине и курс доллара 2020-2023 - Capital Times (инфографика)Вчера, 08:00 - 4498 2
Крупнейшие автомобильные рынки ЕвропыВчера, 06:31 - 2277
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 625
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1314 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 889
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 4366 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 2023 3