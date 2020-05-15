В Украине появился свежий Opel Corsa (фото)

Новинка, которая уже покорила европейский рынок, доступна в Украине. Официальный представитель объявил о старте продаж и озвучил доступные комплектации и цены.

Компактный хетчбэк Opel раньше славился своей простотой и незатейливостью, но теперь имеет стильный дизайн и неплохие двигатели под капотом. Конечно же, все базовые элементы он получил от французов: и новую платформу CMP, и моторную гамму.

В шестом поколении Opel Corsa стал длиннее предшественника всего на 39 мм (4060 мм), а в высоте потерял 48 мм (1433 мм). Ширина составила 1765 мм, а колесная база доросла до 2538 мм. Теперь в производстве осталась только версия пятидверного хетчбэка, а трехдверку убрали из предложения.



Opel Corsa

В салоне нового Opel Corsa отделка смотрится куда качественнее и аккуратнее, будет 5-ти или 7-дюймовый дисплей, а приборная панель полностью электронная, что редкость для представителя этого класса. Багажное отделение предложит скромные 309 литров и возможность разложить задний диван.

В Украине предлагают три комплектации: Edition, Elegance и Elegance plus. На начальном уровне будет доступен атмосферный бензиновый мотор 1,2 литра с мощностью 75 л.с. и механической коробкой передач. Для других предназначен турбированный французский 1,2-литровый 130-сильный французский двигатель с восьмиступенчатой трансмиссией.

Для старших комплектаций также доступны системы активной помощи водителю, адаптивное освещение, панорамная крыша и другие приятные мелочи на выбор заказчика.

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