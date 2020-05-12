Kia представила обновленный Picanto (фото, видео)

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Компактный хэтчбек Kia Picanto, который в Южной Корее продается под именем Morning, пережил плановое обновление. Субкомпакту подкорректировали внешность, пересмотрели список доступного оборудования и урезали гамму двигателей.
Обновленный Kia Picanto/Morning от дорестайлинговой модели отличается формой переднего бампера, решеткой радиатора и фарами. В более дорогих версиях они линзованные, с четырьмя светодиодными модулями ходовых огней на блок. Сзади изменились фонари, которым добавили «трехмерности», и нижняя секция бампера, где появились хромированные фальш-накладки, имитирующие выхлопные патрубки. В палитре цветов кузова появился новый оттенок – желтый Honeybee.
Фото: Motor.ru
Главные изменения в салоне – 4,2-дюймовый экран маршрутного компьютера на приборной панели, который дополняет восьмидюймовый сенсорный дисплей медиасистемы. Есть поддержка открытия/закрытия дверей и запуска климат-контроля через мобильное приложение, обновлений навигации «по воздуху» и подключений к устройствам умного дома.
Фото: Motor.ru
Также список доступного оборудования Kia Picanto/Morning пополнился системами мониторинга слепых зон, удержания в полосе, предотвращения фронтальных столкновений и отслеживания усталости водителя.Фото: Motor.ru
До обновления моторная гамма Picanto на домашнем рынке состояла из бензинового (76 сил) и газового (74 силы) Kappa 1.0. Сейчас в линейке присутствует только 76-сильный G1.0 MPI из нового семейства Smartstream. Пару ему составляет четырехдиапазонный автомат.
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