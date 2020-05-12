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Саакашвили уточнил свою позицию по МВФ

Саакашвили уточнил свою позицию по МВФ

Глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили заявил, что любые попытки сейчас выйти из программы МВФ будут отвечать только врагам Украины, но стратегически Украина должна двигаться к ситуации, когда помощь Фонда больше не потребуется.

“Некоторые люди неправильно поняли мою позицию по МВФ. Я много раз говорил, что пока Украина не имеет альтернативы хорошего сотрудничества, поскольку особенно во времена кризиса Украине нужны деньги, и более того, МВФ сыграл важную роль в продвижении некоторых столь необходимых реформ”, – подчеркнул он.

“На данном этапе я за укрепление связей, которые полезны для программы реформ в Украине. Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны двигаться к ситуации, когда помощь МВФ больше не будет нужна, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ”, – добавил Саакашвили.

По материалам Економічна Правда
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