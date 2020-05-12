Дизель, бензин или гибрид: какие авто предпочитают украинцы (инфографика)

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Продажи новых машин по сравнению с прошлым годом просели на 5%. Однако негативная динамика характерна далеко не для всех сегментов рынка новых авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
Бензиновый двигатель. Относительно первых четырех месяцев 2019 года регистрации таких легковых автомобилей, увеличились на 6%, до 15,3 тыс. шт. При этом доля таких автомобилей на рынке выросла с 57% до 64%.
Гибридные авто. За период с января по апрель увеличились продажи гибридных авто – до 979 шт, годом ранее спрос на них составлял 850 шт. В результате доля гибридов на рынке увеличилась с 3 до 4 процентов.
Практически не изменился сегмент автомобилей с нулевым выбросом вредных веществ – самый маленький в структуре рынка новых авто. С января по апрель украинцы приобрели 154 новых легковых авто на электротяге, всего на 5 шт. меньше, чем годом ранее.
Дизельные авто. Отмечено резкое снижение популярности легковых автомобилей, работающих на дизеле. С начала года свою первую регистрацию прошли только 7,2 тыс. дизельных легковушек. Тогда как год назад их продажи вплотную приближались к показателю в 8,5 тыс. шт. Такое падение спроса привело к потере 4% в рыночной доле дизелей, которая теперь составляет 30 %.
Авто с газобаллонным оборудованием. Самые большие потери в сегменте таких авто. Спрос на такие новые авто обрушился на 75%. С начала года было зарегистрировано всего 343 новых легковых автомобиля с ГБО. Как следствие, их доля на первичном рынке сократилась с 5 до 1,4 процента.
Модели автомобилей, которые предпочитали украинцы в апреле:
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