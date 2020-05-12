Дизель, бензин или гибрид: какие авто предпочитают украинцы (инфографика)

Продажи новых машин по сравнению с прошлым годом просели на 5%. Однако негативная динамика характерна далеко не для всех сегментов рынка новых авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

Бензиновый двигатель. Относительно первых четырех месяцев 2019 года регистрации таких легковых автомобилей, увеличились на 6%, до 15,3 тыс. шт. При этом доля таких автомобилей на рынке выросла с 57% до 64%.

Гибридные авто. За период с января по апрель увеличились продажи гибридных авто – до 979 шт, годом ранее спрос на них составлял 850 шт. В результате доля гибридов на рынке увеличилась с 3 до 4 процентов.

Практически не изменился сегмент автомобилей с нулевым выбросом вредных веществ – самый маленький в структуре рынка новых авто. С января по апрель украинцы приобрели 154 новых легковых авто на электротяге, всего на 5 шт. меньше, чем годом ранее.

Дизельные авто. Отмечено резкое снижение популярности легковых автомобилей, работающих на дизеле. С начала года свою первую регистрацию прошли только 7,2 тыс. дизельных легковушек. Тогда как год назад их продажи вплотную приближались к показателю в 8,5 тыс. шт. Такое падение спроса привело к потере 4% в рыночной доле дизелей, которая теперь составляет 30 %.

Авто с газобаллонным оборудованием. Самые большие потери в сегменте таких авто. Спрос на такие новые авто обрушился на 75%. С начала года было зарегистрировано всего 343 новых легковых автомобиля с ГБО. Как следствие, их доля на первичном рынке сократилась с 5 до 1,4 процента.

Модели автомобилей, которые предпочитали украинцы в апреле:

Справка Finance.ua:

На первой неделе карантина количество б/у автомобилей выросло на 10,6%; за вторую неделю количество проданных авто с пробегом по Украине сократилась на 36,31%, а количество покупателей — на 11,99%; на третьей неделе количество просмотров предложений о продаже автомобилей несколько выросла, однако звонков продавцам с целью поинтересоваться тем или иным автомобилем стало меньше.

Вырос интерес покупателей в сторону дешевого ценового сегмента — 2-3 тысячи долларов. Обычно основной массив проданных авто находится в диапазоне 5-8 тысяч долларов США .

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