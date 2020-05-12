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Регулятор ФРГ принял решение по Nord Stream 2

Регулятор ФРГ принял решение по Nord Stream 2

Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода “Северный поток-2” на освобождение от регулирования ЕС.

Об этом сообщается в решении регулятора в пятницу, 15 мая.

“Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части Северного потока-2, пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования ЕС”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что условием для вывода газопровода из-под правил Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года. “В случае с Северным потоком-2 это не так”, – отметили в агентстве.

“Для всех стран-членов ЕС была возможность изучить заявку Nord Stream 2 AG с приложениями и сделать заявление. Ею воспользовались 10 стран”, – говорится в решении, полный текст которого опубликован позже.

Ранее СМИ писали, что если Германия не освободит Северный поток-2 от Газовой директивы ЕС, то это поставит под сомнение экономическую целесообразность всего проекта.

Напомним, строительство газопровода остановилось в декабре прошлого года из-за санкций США. Готовность проекта оценивается в 94%.

По материалам Корреспондент.net
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