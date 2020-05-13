Самые популярные китайские авто

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Транспортные средства, произведенные в Китае, продолжают пользоваться спросом у украинцев.
Об этом пишет «Укравтопром».
В 2020 году граждане уже прикупили 945 машин из КНР, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На данный момент лидером продаж являются транспортные средства бренда CHERY (512 проданных автомобилей). Вторым по популярности идет бренд HAVAL (216 машин), а тройку лидеров замыкает FAW (71).
Далее расположились JAC (49) и китайская модель VOLVO S90 (12).
Среди других марок авто, которые предпочитают покупать украинцы лидирует РЕНО.
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