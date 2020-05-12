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Межбанк: спекулянты попытаются "расшевелить" курс

Межбанк: спекулянты попытаются "расшевелить" курс

Пятница на валютном рынке пройдет достаточно скромно по объемам операций, но с попытками спекулянтов и крупных игроков хоть как-то “расшевелить” курс.

Как всегда, сработает эффект окончания недели (даже в период карантина), что обычно снижает деловую активность клиентов и отражается на объемах сделок. По нашим прогнозам, сегодня объемы операций на торгах не превысят $ 160-190 млн при совершении до 430-490 сделок.

Кроме этого, впереди период бюджетных платежей и на фоне дефицита гривны и падения выручки у большинства компаний период концентрации ресурсов под расчеты с государством увеличивается. Многие сегодня предпочтут не покупать валюту на рынке, а разместить имеющуюся у них гривну на короткие депозиты до срока уплаты налогов и накапливать гривну под бюджетные расчеты. Это снизит давление на валютный рынок.

Как и вчера, сегодняшний день на торгах пройдет под действием двух факторов: курсовых задач и действий крупных игроков межбанка по покупке/продаже валюты и выхода/невыхода на межбанк НБУ с интервенциями по выкупу доллара в случае его излишка. Ценники Нацбанка продолжат быть основным ориентиром по курсу для всех участников торгов.

Спекулянты на малообъемном рынке попытаются “разогреть” котировки, подстраиваясь под действия крупных игроков, а также продолжат работать в формате «в две стороны» и играть на разницах наличного и безналичного курсов.

Finance.ua прогнозирует коридор по доллару 15 мая на межбанке в пределах 26,55-26,78 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,67 / 26,69
евро – 28,78 / 28,80
российский рубль – 0,3584 / 0,3588

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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