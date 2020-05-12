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Пандемия коронавируса будет стоить миру $8,8 трлн - Азиатский банк развития

Пандемия коронавируса будет стоить миру $8,8 трлн - Азиатский банк развития

Глобальная стоимость пандемии коронавируса COVID-19 может достичь $8,8 трлн или почти 10% от мирового ВВП. Однако в случае длительности карантина сроком в три месяца вместе с сильными политическими решениями сможет ограничить влияние пандемии до $4,1 трлн, или 4,5% глобального ВВП.

Азиатско-Тихоокеанский регион составит около 30% общего снижения мирового производства. В то же время в глобальном масштабе может быть потеряно от 158 до 242 млн рабочих мест 70% из которых – работники из Азии, сообщили в Азиатском банке развития, передает Bloomberg.

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Однако улучшения системы здравоохранения вместе с защитой доходов и занятости, внедренные государствами, смогут смягчить экономическое влияние на 40%, считают в банке.

Из-за уменьшения потребления и инвестиций во всем мире снизится заработная плата, особенно в США и Европе. Также ограничение туризма для предотвращения распространения коронавируса может привести к сокращению мировой торговли на $1,7 трлн.

По материалам The page
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