Названы главные причины кризиса на энергорынке Украины

И.о. главы Укрэнерго Владимир Кудрицкий назвал три основные причины кризиса на энергетическом рынке.

Об этом он заявил на брифинге 14 мая.

По словам чиновника, на ситуацию повлияло падение потребления электроэнергии, несовершенная модель энергорынка и смешение большого роста “зеленой” генерации с резким падением резервов гидроэлектростанций.

“Первая (причина кризиса) – это снижение потребления электроэнергии в стране, вторая – несовершенная модель рынка, я имею в виду механизм ПСО и другие регуляторные акты как на уровне Кабмина, так и регулятора. Третья – смешение большого роста генерации из возобновляемых источников, в сочетании со стремительным падением быстрых резервов гидроэлектростанций”, – отметил Кудрицкий.

Он добавил, что ранее с помощью гидроэлектростанций Укрэнерго покрывало все пики и провалы производства электроэнергии, однако в этом году наблюдается наименьшая водность за все 140 лет наблюдений.

“Это означает, что в нашем распоряжении есть меньше быстрых резервов для балансировки энергосистемы. И, конечно, для балансировки часть резервов выпавших гидроэлектростанций замещаются тепловыми электростанциями”, – подчеркнул глава ведомства.

Кудрицкий считает, что сокращение производства на атомных электростанциях является техническим, а не политическим решением. Он заявил, что сокращения просчитаны диспетчерами Укрэнерго и учитывают разницу производства и потребления электроэнергии между ночным минимумом и вечерним максимумом.