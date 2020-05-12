Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat подал на банкротство ради 5G

Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat вместе с рядом своих дочерних компаний подал заявление о банкротстве согласно разделу 11 американского Кодекса о банкротстве.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Этот раздел предусматривает реорганизацию проблемных компаний. В Intelsat ожидают, что реструктуризация позволит компании принять участие в аукционе частот 5G.

«13 мая Intelsat и ряд ее дочерних структур подали добровольные заявления в соответствии с главой 11, которая позволяет компаниям провести финансовую реструктуризацию под надзором суда, в то же время продолжая работу в обычном режиме», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

По данным издания The Wall Street Journal, долги компании составляют $14,5 млрд. Отмечается, что финансовое положение компании еще больше осложнилось из-за пандемии коронавируса, поскольку значительную часть дохода оператор получал от обеспечения wi-fi связью самолетов, круизных лайнеров и нефтяных вышек.

С начала пандемии акции спутникового оператора обвалились на 89%.

Аукцион частот 5G проводит Федеральная комиссия по связи США, который планирует перепрофилировать часть диапазона частот, используемых спутниковыми операторами, под развертывание сетей 5G.

Как пишет издание, для участия в аукционе компании придется потратить более $1 млрд на отключение части своих клиентов от спутникового вещания, однако на данный момент таких средств у Intelsat нет.

В случае, если оператор примет участие в аукционе, данную статью расходов компании компенсируют. Кроме того, Intelsat получит еще около $4,5 млрд компенсации за передачу своих частот под сети 5G.