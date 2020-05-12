Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat подал на банкротство ради 5G

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat вместе с рядом своих дочерних компаний подал заявление о банкротстве согласно разделу 11 американского Кодекса о банкротстве.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Этот раздел предусматривает реорганизацию проблемных компаний. В Intelsat ожидают, что реструктуризация позволит компании принять участие в аукционе частот 5G.
«13 мая Intelsat и ряд ее дочерних структур подали добровольные заявления в соответствии с главой 11, которая позволяет компаниям провести финансовую реструктуризацию под надзором суда, в то же время продолжая работу в обычном режиме», – говорится в сообщении пресс-службы компании.
По данным издания The Wall Street Journal, долги компании составляют $14,5 млрд. Отмечается, что финансовое положение компании еще больше осложнилось из-за пандемии коронавируса, поскольку значительную часть дохода оператор получал от обеспечения wi-fi связью самолетов, круизных лайнеров и нефтяных вышек.
С начала пандемии акции спутникового оператора обвалились на 89%.
Аукцион частот 5G проводит Федеральная комиссия по связи США, который планирует перепрофилировать часть диапазона частот, используемых спутниковыми операторами, под развертывание сетей 5G.
Как пишет издание, для участия в аукционе компании придется потратить более $1 млрд на отключение части своих клиентов от спутникового вещания, однако на данный момент таких средств у Intelsat нет.
В случае, если оператор примет участие в аукционе, данную статью расходов компании компенсируют. Кроме того, Intelsat получит еще около $4,5 млрд компенсации за передачу своих частот под сети 5G.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украине хватит: в Кабмине предложили начать продажу масок за границу5 ч. назад - 635 11
Будет ли девальвация - банкир спрогнозировал ближайший курс гривныВчера, 21:05 - 17742 10
Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф" - Шмыгаль4 ч. назад - 1017 8
Министр инфраструктуры выступил против открытия метро в Киеве с 25 маяВчера, 12:33 - 1080 7
Кличко прокомментировал приход IKEA в Украину3 ч. назад - 825 5
Будет ли девальвация - банкир спрогнозировал ближайший курс гривныВчера, 21:05 - 17742 10
IKEA начала работу на украинском рынке и запустила онлайн-магазинВчера, 14:28 - 6066 2
Нацбанк запустил приложение для считывания данных с биометрических документовВчера, 17:02 - 1703 5
К программе «5-7-9%» присоединились еще два банкаВчера, 19:05 - 1617
Мост Кличко снова треснул (фото)3 ч. назад - 1232 2
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)2 ч. назад - 85
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)Позавчера, 14:10 - 888 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 680
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 3579 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1683 2