Банкиры перечислили препятствия программы «5-7-9%»

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Изначально были установлены существенные барьеры. Большинство банков не могли присоединиться к программе «5-7-9%».
Об этом банкиры рассказали во время круглого стола «5-7-9%: перезагрузка?», организованного онлайн «Финансовым клубом».
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«Большинство банков не готовы быстро и качественно мониторить, куда направляются средства, и собирать отчетность по клиентам, особенно по микробизнесу, где быстро принимаются решения», – подчеркнул заместитель председателя правления ТАСкомбанка Сергей Бочаров.
Дополнительной проблемой стала низкая доходность таких кредитов.
«В программу заложена низкая маржа, которая компенсируется банкам, и банки вынуждены придумывать другие пути получения дохода от клиента: увеличение комиссии за РКО, другие требования», – отметил банкир.
Сергей Бочаров прогнозирует, что в этом году 40% банков не смогут вступить в эту программу.
Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев говорит, что не все банки готовы снижать ставки, хотя на период рефинансирования они могут пожертвовать маржой для поддержки заемщика и недопущения роста NPL.
«Банки кредитовали МСБ под 15-25%, но мы говорим, что если вы установите ставку 15% (UIRD + 3,5%), тогда вам гарантировано компенсируем ставку до 5-7-9%, или даже до 0%, в течение определенного периода. И есть банки, которые существенно потеряют в процентной марже от такого рефинансирования, а есть те, кто не потеряет», – пояснил он.
Заместитель председателя правления Ощадбанка Андрей Стецевич говорит, что первая версия программы не позволяла финансировать оборотные средства бизнеса. «Сейчас программа позволяет финансировать и оборотные средства, и капитальные расходы. Но мы видим, что в стране немного малого и микробизнеса», – подчеркнул банкир.
Сергей Бочаров подтвердил наличие спроса бизнеса именно на финансирование оборотных средств, на средства для ремонта коммерческой недвижимости.
«Основная причина отказов, по данным банков, – это несоответствие заемщиков критериям программы, например, тех, кто занимается производством или реализацией алкоголя и табака. Плюс нельзя было комбинировать однотипные виды государственной поддержки – эти ограничения Верховная Рада сейчас сняла. Это означает, что раньше аграрии, которые получали господдержку по другим программам, не могли получить помощь по программе «5-7-9%». Другие причины – это требования самих банков к заемщикам», – рассказал исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев.
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