0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 462 0

Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф" - Шмыгаль

Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф" - Шмыгаль

В кризисный период в энергетической сфере страна не может себе позволить иметь самую дорогую “зеленую” энергию в Европе.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, сообщает пресс-служба правительства.

“Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии”, – заявил Шмыгаль.

В ходе встречи стороны обсудили проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.

Согласно сообщению, в процессе обсуждения удалось максимально сблизить позиции правительства, Министерства энергетики и защиты окружающей среды и производителей ВИЭ.

По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. 18 мая планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Энергетика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.