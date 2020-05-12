В период карантина увеличился уровень рейдерства - глава Минюста

В течение последних двух месяцев, которые в Украине проходят в условиях карантина, уровень рейдерства увеличился.

Об этом в интервью hromadske заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, это связано с пандемией и сменой правительства.

«За время карантина у нас возник небольшой всплеск по двум причинам. Первая – коронавирус, ограниченный выход людей на улицы, ограниченная работа государственного аппарата. У нас более месяца антирейдерская комиссия не проводила свои заседания. Второй аспект, который повлиял на всплеск рейдерства – смена правительства. Потому что многие, ранее занимавшиеся рейдерством, полноценно, профессионально много лет, они ожидали, что команда Министерства юстиции уйдет. Смена правительства назревала, многие думали, что «пересижу, они уйдут, дальше мы вернем все, как было ранее», – уточнил он.

Читайте также: Во время карантина активизировались рейдеры – Опендатабот

В то же время Малюська рассказал, что до карантина уровень системного рейдерства удалось снизить.

«Уже в октябре, ноябре мы констатировали, что системного рейдерства нет, действительно, так и есть. Сейчас тяжелый период, потому что снести головы этим змеям Горынычам, было несложно. Но вот среднее звено, оно осталось, там где есть люди, у которых уже есть опыт прошлых рейдерских захватов, это не основной их бизнес, но они ожидают, учитывая, что сейчас экономическая активность уменьшилась, другие дела начали приносить меньше прибыли, появляются идеи попробовать снова по-другому. Уже включается сейчас этот преступный креатив», – сказал министр.

По его словам, сейчас антирейдерская комиссия возобновила свою работу и работает в усиленном режиме.

Также Малюська планирует решение рейдеського вопроса в программном режиме, но это сможет заработать через несколько лет, считает министр.

«Это, возможно, будет работать в течение года, двух, но это длительный процесс. Процесс адаптации законодательства, процесс доработки программного обеспечения. Он идет, но лично я очень жду, когда софт сможет подхватить нашу работу, чтобы мы каждый раз в ручном режиме не решали эти рейдерские или корпоративные конфликты», – сказал он.

Еще одной проблемой в борьбе с рейдерством министр считает недокоммуникацию с правоохранительными органами, которую они пытаются сейчас решить.

«Мы незаконные регистрационные действия отменяем, возвращаем собственность владельцам, защищаем их права, но правоохранительная система не подхватывает оперативно наши решения и не доводит дела до приговоров. Проблема? Если бы регистраторы понимали, что их просто отключат от реестра, а они получат приговор суда, нам бы было работать легче. У нас налаживается сотрудничество с Нацполом. Надеюсь, что сможем продемонстрировать преследования в пределах уголовных производств», – подытожил Малюська.