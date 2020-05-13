В Google Chrome 81 появится функция группирования вкладок

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Google анонсировала добавление в браузер Chrome новой видной функции, которая порадует в первую очередь журналистов, а также тех, кто любит держать открытыми множество вкладок. Речь о функции группирования, которая позволит лучше организовывать работу с множеством сайтов одновременно.
Работает она достаточно просто. Чтобы создать группу, нужно просто кликнуть по правой кнопке мышки на вкладке и выбрать соответствующую опцию контекстного меню. Пользователи смогут сортировать вкладки в группы по своему усмотрению, присваивать им свои названия, а также помечать их разными цветами. Для обозначения группы вкладок можно будет использовать не только цифро-буквенные названия, но и эмодзи, например ❤️ или 📖. Как и обычные вкладки, группы будут сохраняться после закрытия и повторного открытия браузера.
По словам разработчиков, функция тестировалась несколько месяцев и финальный ее вариант учитывает многие из пожеланий тестировщиков.
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