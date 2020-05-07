Межбанк: гривна укрепила свои позиции

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Четверг явно не блистал объемами и активностью на валютном рынке, хотя формально и прошел с укреплением позиций нацвалюты с утренних 26,68/26,71 гривен до вечерних 26,67/26,69.
Рынок был вялым, крупных сделок было немного, а спекулянты так и не смогли хоть как-то раскачать курс, несмотря на несколько попыток это сделать. На малообъемном межбанке их не поддержали ни основные продавцы, ни главные покупатели и в конечном итоге основная часть спекулянтов весьма слабо смогла поработать только в формате “в две стороны” с очень узким спредом в 2-3 копейки на долларе.
Эта ситуация на валютном рынке будет продолжаться недолго, слишком велик соблазн у крупных игроков покачать курс в момент неопределенности у большинства компаний и граждан, и вообще дальнейшего развития событий и в мире, и в стране. А в “мутной воде”, как известно, всегда легче ловить “валютную рыбу” .
При таком рынке Нацбанку сегодня было нечего делать на торгах, и он на межбанк с интервенциями не выходил.
Ход торгов
Предложение и спрос по валюте сегодня находись в очень подозрительном равновесии практически весь день. К 11:00 курс с утренних 26,68/26,71 просел до 26,68/26,70 гривен, а затем и до 26,67/26,69 к 12 часам.
Особой активности не было, и практически с 12 до 15 часов доллар находился в узком коридоре 26,66-26,675/26,68-26,695 гривен. К концу сессии – на единичных сделках – курс чуть подтянули до уровней 26,67/26,69.
Главные события 14 мая на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,66 / 26,68
евро – 28,76/ 28,78
российский рубль – 0,3594 / 0,3598
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0811 / 1,0813
Курсы валют на Межбанке
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