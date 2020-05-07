Польская PGNiG требует от Газпрома вернуть $1,5 млрд переплаты за газ

Польская компания PGNiG ведет переговоры с Газпромом о возвращении российской компанией $1,5 млрд компенсации за полученный с 2014 года газ по завышенным ценам в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от 30 марта этого года.

Об этом в эфире Tvp.info заявил глава PGNiG Ежи Квецинский.

“Сейчас ведем переговоры о возвращении Газпромом переплаты, которую мы совершили с ноября 2014 года по февраль этого года. Мы оцениваем, что эта переплата составляет 1,5 млрд долл.”, – заявил Квецинский, добавив, что не хочет вдаваться в детали.

В то же время он проинформировал, что Газпром в конце начал выставлять польской компании меньшие счета за газ с учетом решения Стокгольмского арбитража от 30 марта этого года.

Как известно, в конце марта PGNiG выиграла в арбитражном суде в Стокгольме дело против российского газового монополиста ОАО “Газпром” относительно завышенной цены на импортируемый из России газ.

В конце апреля польская компания информировала, что Газпром не выполняет решение арбитража и дальше продолжает выставлять счета, опираясь на уже несуществующую, завышенную ценовую формулу. В PGNiG это назвали грубым нарушением условий Ямальского контракта, поскольку с момента объявления решения арбитражного суда в марте новая ценовая формула автоматически стала частью этого контракта. По оценкам компании, действия Газпрома, который не исполнял приговор арбитража, “имели признаки злоупотребления доминирующей позицией”.

В июле прошлого года Стокгольмский арбитражный суд в частичном приговоре признал право польской компании требовать снижения цены на российский газ. Нынешняя цена на российский газ не соответствует рыночной, а потому в 2014 году польская компания инициировала пересмотр контракта с Газпромом. После неудачных переговоров в феврале 2016 года PGNiG подала иск против российской компании в Стокгольмский арбитражный суд.

Так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией был подписан в 1996 году, предусматривает поставки ежегодно около 10 млрд кубометров газа. В связи с вынужденной формулой “бери или плати” (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должен покупать ежегодно (до 2022) не менее 8,7 млрд кубометров газа.

Напомним, Польша пытается диверсифицировать источники поставок энергоносителей, уменьшая зависимость от России. Для Польши ключевым является строительство Балтийского трубопровода (Baltic Pipe), по которому с конца 2022 года Варшава намерена поставлять на польский рынок газ из Норвегии. Польша покупает сжиженный газ из США, Катара и Норвегии.