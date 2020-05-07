Правительство возобновляет работу непродовольственных рынков

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Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которые позволят возобновить работу непродовольственных рынков.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Правительства в четверг, 14 мая.
По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков.
Условия. Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.
Решение вступит в силу после опубликования.
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